Sivasspor Fransalı orta saha Olivier Ntcham ile temasa geçti
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Sivasspor Fransalı orta saha Olivier Ntcham ile temasa geçti

Sivasspor Fransalı orta saha Olivier Ntcham ile temasa geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor, Celtic'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile temasa geçti.

DG Sivasspor, Celtic'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile temasa geçti. Transferle ilgili görüşmeler sürüyor.

UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, İskoçya Premiership 1. Lig'inde Celtic forması giyen orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Yunan ekipleri AEK ve Blacpool'un da transfer etmek istediği Fransalı futbolcu Ntcham için, kulübünün 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenilirken, transferle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kariyerinde 215 maça çıkan Olivier Ntcham, 29 gol attı. 25 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırılan genç oyuncu, 149 kez ilk 11'de görev alırken, 13 bin 48 dakika sahada kaldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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