Sivaslı iş adamından Bangladeş'te üç su kuyusu
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Sivaslı iş adamından Bangladeş'te üç su kuyusu

18.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:41
Sivaslı iş adamından Bangladeş'te üç su kuyusu

Sivaslı iş adamı ve gazete sahibi Nuri Geneş, vefat eden yakınları adına Bangladeş'te üç su kuyusu açtırıp suya ihtiyaç duyan köylülerin hizmetine sundu.

Sivaslı iş adamı ve gazete sahibi Nuri Geneş, vefat eden yakınları adına Bangladeş'te üç su kuyusu açtırıp suya ihtiyaç duyan köylülerin hizmetine sundu.

Sivaslı iş adamı ve gazete sahibi Nuri Geneş Bangladeş'te üç su kuyusu açtırdı. Bangladeş'te susuzluk çeken üç farklı köyde, Nuri Geneş'in vefat eden oğlu Halil İbrahim Geneş, annesi Nafiye Geneş ve babası Ali Geneş adlarına açtırılan kuyular geçtiğimiz günlerde suya hasret köylülerin hizmetine sunuldu. Kuyulardan ilk suyun verilişi köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Özellikle çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. - SİVAS

Sivaslı iş adamından Bangladeş'te üç su kuyusu
Sivaslı iş adamından Bangladeş'te üç su kuyusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:42:14. #1.14#
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