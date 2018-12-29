Sivas Yüzeyi Donan Gölette Kış Güzelliği

Sivas'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi hayatı olumsuz etkilerken, seyirlik manzaralar da ortaya çıktı. Yüzeyi tamamen donan ve havadan görüntülenen Serpincik Göleti ilgi çekti.

Sivas'ta geçen hafta başlayan kar yağışı son günlerde yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kent genelinde bir kaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar şehri buzdan kente çevirdi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentte bazı göl ve göletler buz tuttu.

DONAN GÖLET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şehir merkezine 9 kilometre mesafedeki Serpincik Göletinin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Üzeri beyaz kar örtüsü ile kaplanan gölet, havadan görüntülendi. Bölgeden geçenler ve yüzeyin buzla kaplandığını görenler, gölet kenarında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Sivas'tan doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ise aşırı soğuk havaya rağmen su akışının aynen devam ettiği görüldü. Sadece kenardaki bazı küçük su birikintilerinde buzlanmalar oluştu. Karşıyaka Mahallesinde bulunan Kızılırmak üzerine kurulu tarihi köprünün kemerlerinin altında ise buz sarkıtları oluştu. Kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve önümüzdeki günlerde ise yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Kaynak: DHA