Sivas Valisi Gül, Okuma Yazma Kursunu Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ Ahmet Yesevi İlk-Ortaokulu'nu ziyaret eden Gül, okuma yazma kursu sınıflarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette engelli vatandaşlarında kursa katıldığını gören Gül, onlarla yakından ilgilendi.

Kursa katılanlar ile sohbet eden Gül, "İnşallah okuma, yazmayı en kısa zamanda öğreneceksiniz. Kursta başarılı olanların bir kısmını umreye göndereceğiz, bir kısmına beyaz eşya vereceğiz, bir kısmını da çeyrek altın ile ödüllendireceğiz. Kura ile belirlenecek olan kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Mahallede okuma yazma bilmeyenin hiçbir vatandaş kalmasın, okuma yazmanın yaşı olmaz. Bugün otobüse bindiğinizde ya da hastaneye gittiğinizde dahi zorluk çekiyorsunuz. Bu kurslarla bunları aşacaksınız." dedi.