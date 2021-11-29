Sivas Valisi Ayhan: "(İmranlı Belediye Başkanı) Murat Açıl'ı maalesef kaybettik, 2 yaralının durumu ağır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Valisi Ayhan: "(İmranlı Belediye Başkanı) Murat Açıl'ı maalesef kaybettik, 2 yaralının durumu ağır"

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması Ağlayan vatandaşlar Sivas Valisi Salih Ayhan'ın vatandaşlarla konuşması İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın arşiv görüntüleri SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu kaza ile ilgili...

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması

Ağlayan vatandaşlar

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın vatandaşlarla konuşması

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın arşiv görüntüleri SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu kaza ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sivas Valisi Ayhan: (İmranlı Belediye Başkanı) Murat Açıl'ı maalesef kaybettik, 2 yaralının durumu ağır

Sivas Valisi Ayhan: (İmranlı Belediye Başkanı) Murat Açıl'ı maalesef kaybettik, 2 yaralının durumu ağır

Sivas Valisi Ayhan: (İmranlı Belediye Başkanı) Murat Açıl'ı maalesef kaybettik, 2 yaralının durumu ağır

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title