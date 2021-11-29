Sivas Valisi Ayhan: "(İmranlı Belediye Başkanı) Murat Açıl'ı maalesef kaybettik, 2 yaralının durumu ağır"

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması

Ağlayan vatandaşlar

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın vatandaşlarla konuşması

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın arşiv görüntüleri SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu kaza ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.