Sivas Valiliği'nden 'kar' klibi
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Sivas Valiliği'nden 'kar' klibi

15.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:26
Sivas Valiliği'nden 'kar' klibi

SİVAS Valiliği'nce önceki gün başlayan kar yağışı sonrası kentin farklı noktalarından dronla çekilen görüntülerinden oluşan klip hazırlandı.

SİVAS Valiliği'nce önceki gün başlayan kar yağışı sonrası kentin farklı noktalarından dronla çekilen görüntülerinden oluşan klip hazırlandı.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce müzik grubu Ezginin Günlüğü'nün seslendirdiği 'Leyla' isimli şarkı eşliğinde hazırlanan klipte; tarihi kent meydanı, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Eğriçimen Yaylası ve Geminbeli Geçidi'nin karla kaplı görüntüleri yer aldı. Dron görüntülerinden oluşan klip, valilik sosyal medya hesaplarından 'Çok beklediğimiz kar yağışını, beklenen kış klibimizle taçlandırmak istedik. Bu memlekete en çok bembeyaz kar yakışıyor' notuyla paylaşıldı. 


Sivas Valiliği'nden 'kar' klibi
Sivas Valiliği'nden 'kar' klibi
Sivas Valiliği'nden 'kar' klibi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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