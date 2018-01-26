Sivas Vali Yardımcısı Kaya "Dost Meclisi" Konuğu Oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi'nin 15 günde bir üyelerine yönelik düzenlediği "Dost Meclisi" programına Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya konuk olarak katıldı.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD Sivas Şubesi Başkanı avukat Mustafa Coşkun, perşembe akşamları bürokratlar, bilim insanları, siyasetçiler ve değişik kategoride Sivas'a hizmet verenlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Bu buluşmalarda çalışmaları değerlendirdiklerini, birçok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Coşkun, Kaya'ya katılımından dolayı teşekkür etti.

Kaya da, MÜSİAD'ın nazik davetinden dolayı başta Başkan olmak üzere tüm üyelerine teşekkür etti. Bu akşam burada olmak benim için de ayrı bir mutluluk, inşallah güzel hayırlı neticeler elde edeceklerini kaydetti.

Sivas coğrafi konum bakımından büyük olması sebebi ile yatırımların çok önemli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Rakamlarla değinecek olursak Sivas merkezi ve 16 ilçesi, bin 233 köyü 700 mezrası ve 8 bin kilometrelik muazzam bir alan ile karşımıza çıkıyor. Özel idare olarak pek çok alanda birçok iş yapıyoruz. Bunları doğru anlatamazsak yapılan hizmetlerimiz gözükmeyebiliyor. Zira ilimizin bir ucunda muazzam bir çalışma yapsak diğer ucunda bu görülmüyor. MÜSİAD vesilesiyle iş adamlarımızla bir araya gelerek bu çalışmaları anlatabilmemiz oldukça faydalı olacaktır."