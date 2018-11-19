Sivas Vali Ayhan Kangal Köpeğini Uluslararası Boyuta Taşıyacağız

Vali Ayhan Kangal köpeğini uluslararası boyuta taşıyacağız

SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentin en önemli markalarının ve isminin dünya çapında duyulmasına çok önemli bir katkı sağlayan Kangal köpeklerinin ulusal ve uluslararası boyuta taşınması için gereken desteği vereceklerini söyledi.

Sivas valisi Salih Ayhan, Kangal köpeklerinin üretildiği Sivas Meraküm'da bulunan üretim çiftliğinde incelemelerde bulundu. 20 yıl önce Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresi'nce kurulan, 'İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'dan Kangal köpeği ve üretim çiftliği hakkında bilgi aldı.

Vali Ayhan, Kangal köpeklerinin 'Anadolu Aslanları' olarak anıldığını, sadakati ve dost sıcaklığı ile özel bir hayvan olduğunu, yabani hayvanlara karşı heybetli, sahibine ve çocuklara karşı ise oldukça uysal olduğunu vurguladı.

Kangal köpeklerinin Sivas'a önemli bir marka değeri kattığını belirten Ayhan, Bizim de görevimiz bu markayı daha da ulusal ve uluslararası boyuta taşımak. Kangal köpeğinin insana verdiği güven, korucuyu kimliği ve ihtişamıyla büyük bir farklılığı vardır. Bu farklılık, bilindiği üzere Avrupa ülkelerinin dikkatini çekti. İnşallah dünyada ve Türkiye'de hak ettiği yere getireceğiz ve turizme de çok büyük katkısı olacak dedi.

VALİDEN ÇİFTLİĞİN İŞLETMECİSİNE PLAKET

Çiftliğin işletmecisi Hüseyin Yıldız'ın da önemli bir görevi fedakarca yerine getirdiğini ve çok mühim bir kültür elçisi de olduğunu belirten Vali Ayhan, kendisine plaket takdim etti.

Üretim çiftliği işletmecisi Hüseyin Yıldız ise, şehre gelen misafirlerin ve Kangal köpeklerini merak edenlerin Sivas Merkez Meraküm mevkiinde bulanan çiftliğine uğramasını, Kangal köpeğinin hiçbir cins ve ırkta bulunmayan eşsiz özelliklerini yerinde incelemesi gerektiğini belirterek, Sayın valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, göreve yeni başlamasına rağmen, o yoğunluğun içinde bizlere zaman ayırması çok önemli. Bu ziyaret, bizlere ve Kangal köpeğine verdiği değer ve hassasiyetin göstergesidir. Bu hayvanlar yaşayan bir değerdir, bu hayvanların kıymetini hep birlikte bilelim, ırkın korunmasına destek verelim, koruyarak gelecek kuşaklara aktaralım. Hem Kangal köpeği Sivas'ın tanıtılmasında da büyük bir katkı sağlamaktadır dedi.

Ayhan, ziyaretinin sonunda Kangal köpekleri ile gezinti yaparak, yavrularla yakından ilgilendi.