Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas Sportif Havacılık Kulübü Model Uçak Serbest Uçuş branşı sporcuları, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) ve Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından Kırklareli/Vize'de yapılan 2018 Free Flight İstanbul World Cup yarışmasından başarıyla döndü.

Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca çalışma ve antrenmanlarını sürdüren ekip sahada profesyonelce yarıştı. Şehit Ahmet Eyce Lisesi öğrencilerinden Melih Özüduru F1H genel klasmanında birinci oldu. Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yaren Abay F1H junior klasmanında ikinci olurken, Cumhuriyet Üniversitesi Özel Mahir Sevim Özduman İlköğretim okulu öğrencisi Akın Altuğ ise yarışma özel ödülünü aldı. Ayrıca Sivas Sportif Havacılık Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Çakır'a Türkiye de model uçak sporunun gelişmelerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Sivas Türk Hava Kurumu Şubesi Başkanı Sebahattin Erbıyık, yarışmada dereceye girenleri kutladı.

Suşehri'nde aromatik bitkilerle ilgili tesis kurulacak

Sivas'ın Suşehri ilçesinde aromatik bitkilerin kurutulması, paketlenmesi ve etiketlenmesiyle ilgili tesis kurulacak.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurulacak tesis hakkında bilgi verdi. Hazırlanan projenin kabul edildiğini aktaran Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Programı'na aromatik bitkilerin kurutulması, paketlenmesi ve etiketlenmesi amacıyla tesis kurulması için Kaymakamlığımız tarafından proje yaptırılmıştır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından bu projemiz kabul edilmiştir. Suşehrimize hayırlı olsun, işimiz gücümüz Suşehri. Bizlerin tek hedefi, hükümetimizin bizlere verdiği yetkiler dahilinde, görev yaptığımız her yerde halkımıza güzel hizmetler sunmaktır."