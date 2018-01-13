Sivas'taki Cinayet - Cinayet Zanlısı Olduğu İddiasıyla Aranan Kişi Teslim Oldu
Sivas'ta yalnız yaşayan kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, teslim oldu.
Sivas'ta yalnız yaşayan kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, teslim oldu.
Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi'nde yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli Ali Galip Atısever'i (61) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan 28 yaşındaki işsiz F.K, Sivas Emniyet Müdürlüğüne giderek suçunu itiraf etti.
F.K'nın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi'ndeki apartmanın 1. katındaki dairesinde yalnız yaşayan emekli Ali Galip Atısever, 8 Ocak Pazartesi günü evinde bıçaklanarak öldürülmüş, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.