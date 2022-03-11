Sivas'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

SİVAS (İHA) - Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün- Sivas karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Gürün-Elbistan karayolu da araç ulaşımına kapatılırken Kayseri-Malatya arasında çekici ve tırların geçişine izin verilmiyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel