Sivas'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sivas'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün- Sivas karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Gürün-Elbistan karayolu da araç ulaşımına kapatılırken Kayseri-Malatya arasında çekici ve tırların geçişine izin verilmiyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tragger, Sivas, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title