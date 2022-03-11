Sivas'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
SİVAS (İHA) - Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün- Sivas karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Gürün-Elbistan karayolu da araç ulaşımına kapatılırken Kayseri-Malatya arasında çekici ve tırların geçişine izin verilmiyor. - SİVAS
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel