Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti
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Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti
04.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:33

Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybettiSİVAS'ta arazide hayvan otlatan Metin Polat (47), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

SİVAS'ta arazide hayvan otlatan Metin Polat (47), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı İnceağa köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Polat, hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti. Havanın yağışlı olduğu bölgede yıldırım isabet eden Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi. Cenaze, daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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