Sivas'ta Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı

Sivas'ta Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta canlı hayvan pazarından 1'er tonluk 2 kurbanlık satın alan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurbanlıkları, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

Sivas'ta canlı hayvan pazarından 1'er tonluk 2 kurbanlık satın alan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurbanlıkları, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

Ayhan ve Bilgin, Kurban Bayramı öncesi kentteki canlı hayvan pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Besicilerle sohbet eden Ayhan ve Bilgin, pazarın en iri 2 kurbanlığı için sahipleriyle geleneksel pazarlığa tutuştu.

Ayhan ve Bilgin, güzel görüntülerin oluştuğu pazarlık sonucu 1'er tonluk 2 büyükbaş hayvanı satın aldı.

Burada açıklama yapan Ayhan, alıcı ve satıcıları buluşturan kentteki canlı hayvan pazarında aynı zamanda geleneksel bir kültürün yaşatıldığını belirterek, "Tabir yerindeyse bayram heyecanı burada başlar. Burada hem üreticilerimizin taleplerini, sıkıntılarını dinledik hem de alıcıların duygularını öğrenmiş olduk." dedi.

Ayhan, pazardan ihtiyaç sahipleri için Bilgin ile 2 kurbanlık aldıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Pazara gelmişken kurbanlık almak adettendir. Hem o duyguyu yaşamak hem de İslami ve insani duygumuzu yansıtmak açısından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Belediye Başkanımızla 2 kurbanlık aldık. Sivas'ta bu konuda hayır kurumları çok profesyonel çalışıyor. Özellikle Belediyemizin koordinesinde çalışan Hayat Ağacı Derneği bunun en iyi örneği. Biz Başkanımızla oraya vereceğiz. Yıl boyunca da Derneğimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ben şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Sivas Belediye Başkanı Bilgin de pazarı gezerek alıcı ve satıcılarla sohbet ettiklerini belirterek, "Zabıtamız, temizlik ekibimiz ve diğer birimlerimizle pazarımızın altyapısı şu an hazır. Dönem dönem buraya belediye otobüslerimiz ücretsiz seferler de yapıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip kurbanlıklarını alabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Balotelli Alper Yılmaz Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:01:47. #1.16#

title