Sivas'ta usulsüz avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza
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Sivas'ta usulsüz avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza

19.10.2020 12:38 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:43
Sivas'ta usulsüz avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza

SİVAS'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, usulsüz avlanan 54 kişiye toplam 70 bin lira para cezası uygulandı.

SİVAS'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, usulsüz avlanan 54 kişiye toplam 70 bin lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 ve 3'üncü grup kuşlar ile 1'inci grup memelilerin av sezonunun başlaması nedeniyle Sivas genelinde av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında avcılara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 477 avcı kontrol edildi. Kontrolde usulsüz avlandığı belirlenen 54 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, toplam 70 bin lira para cezası kesildi. 52 av hayvanına ve 2 av tüfeğine el konuldu. Av sezonu süresince denetimlerin devam edeceği bildirildi. 


Sivas'ta usulsüz avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza
Sivas'ta usulsüz avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza
Sivas'ta usulsüz avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT

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