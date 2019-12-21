Sivas'ta "Türk Müziği Korosu" konser verdi
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Sivas'ta "Türk Müziği Korosu" konser verdi

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, konser programı düzenledi.

21.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:08
Sivas'ta

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, konser programı düzenledi.

Kültür Merkezindeki konser öncesi izleyicilere otizm ve organ bağışının önemi anlatıldı.

Şef Servet Zeki Ersoy yönetimindeki koro ve ses sanatçıları, şehnaz ve hüseyni makamlarında 14 eser seslendirdi.

Konser sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, koro şefi Servet Zeki Ersoy'a tablo hediye etti.

Kaynak: AA
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