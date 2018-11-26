Sivas'ta Tren Kazası

Sivas'ta yolcu treninin, yük treni ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Divriği ilçesinden Sivas yönüne giden yolcu treni, Ulaş ilçesi yakınlarında Bostankaya mevkisinde raylarda bekleyen yük trenine çarptı.

Yoğun sisin etkili olduğu kaza yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Lokomotiflerin zarar gördüğü kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.