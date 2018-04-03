Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yüksel Özbek (48) yönetimindeki 52 KB 354 plakalı otomobil, D-100 karayolu Akseki köyü yol ayrımı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Özbek ile araçta bulunan Mustafa (45) ve Eyyüp Sezer (48) yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS