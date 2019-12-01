Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

01.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:36
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan kara yolu lojmanları yakınında meydana gelen kazada, Şükrü Yıldız idaresindeki 58 BJ 785 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyer ve trafik yön levhalarına çarptı.

Minibüs içerisine sıkışan sürücü için kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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