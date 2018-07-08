Sivas'ta Trafik Kazaları: 10 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Efendi Dağlayan'ın (27) kullandığı 58 HJ 391 plakalı otomobil, İbrahim Göker Caddesi'nde Ercan Özer (45) yönetimindeki 34 NBY 92 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ayşe Özer (22), Buse Merve Özer (15), Ceren Çakır (11) ve Merve Dağlayan (27) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsa Armutçu (50) yönetimindeki 70 DC 964 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi girişinde önce refüje, ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan Hatice (48), Aynur (24) ve Sude Armutçu (15) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.