Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde AK Parti...
Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Akıncılar - Hasan Şen - AK PartiAltınyayla - Sinan Akbulut - AK PartiSuşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Akıncılar - Hasan Şen - AK Parti
Altınyayla - Sinan Akbulut - AK Parti
Suşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti
Kaynak: AA