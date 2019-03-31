Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde AK Parti...

Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Akıncılar - Hasan Şen - AK PartiAltınyayla - Sinan Akbulut - AK PartiSuşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti.

Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Akıncılar - Hasan Şen - AK Parti

Altınyayla - Sinan Akbulut - AK Parti

Suşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti

Kaynak: AA
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