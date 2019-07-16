Sivas'ta, TIR otomobille çarpıştı 4 yaralı

Sivas'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hafik ilçesinde Sivas istikametine giden Eyüp Gökkaya yönetimindeki 58 BR 107 plakalı TIR ile kavşaktan yola çıkan Erhan Önal yönetimindeki 34 TR 5138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Erhan Önal ile birlikte Nezagül Önal, Hüsne Önal ve Hasan Önal itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. TIR sürücü Gökkaya ise olayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı yerde, önceki gün yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 1 çocuk da yaralanmıştı.

Kaynak: DHA