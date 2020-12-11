Sis ve soğuk hava etkili oldu
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Sis ve soğuk hava etkili oldu

11.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:59

Sivas'ta etkili olan sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta etkili olan sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Soğuk hava ve sis Hafik ilçesinde de etkili oldu. İlçede soğuk havanın etkisiyle oluşan sis ve kırağı Hafik Golü'nde güzel görüntüler oluşturdu. Soğuk havayla birlikte Hafik Gölü'nün kıyı kesimlerinde su yüzeyi buz tuttu.

Gölün kıyı kesimlerinin donmasıyla binlerce sakarmeke kuşu gölün orta bölümünde toplandı.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik Gölü, doğaseverlerin ve piknikçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Sis ve soğuk hava etkili oldu
Sis ve soğuk hava etkili oldu
Sis ve soğuk hava etkili oldu
Sis ve soğuk hava etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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