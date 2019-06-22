Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı

Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı.

Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı.

Sivas'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı. Dolayı mevkiinde ise yolda çökme meydana geldi. Trafikte de aksamalar yaşandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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