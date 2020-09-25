Sivas'ta, restoran çatısında yangın

SİVAS'ta bir restoranın çatı kısmında yangın çıktı.

SİVAS'ta bir restoranın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Olay, 11.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi üzerindeki D.D.'ye ait bir restoranda yaşandı. Restoranın baca kısmından başladığı sanılan yangın bir süre sonra çatı kısmına sıçradı. Dumanlar çıktığını fark eden işyeri çalışanları itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrasında yangın söndürüldü. Yangında işyerinde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mert Taha VAROL