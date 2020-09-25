Sivas'ta, restoran çatısında yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta, restoran çatısında yangın

25.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:09
Sivas'ta, restoran çatısında yangın

SİVAS'ta bir restoranın çatı kısmında yangın çıktı.

SİVAS'ta bir restoranın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Olay, 11.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi üzerindeki D.D.'ye ait bir restoranda yaşandı. Restoranın baca kısmından başladığı sanılan yangın bir süre sonra çatı kısmına sıçradı. Dumanlar çıktığını fark eden işyeri çalışanları itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrasında yangın söndürüldü. Yangında işyerinde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.


Sivas'ta, restoran çatısında yangın
Sivas'ta, restoran çatısında yangın
Sivas'ta, restoran çatısında yangın
Sivas'ta, restoran çatısında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mert Taha VAROL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Muharrem İnce Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Benik Afobe Mbaye Diagne Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta, restoran çatısında yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 13:16:05. #1.15#
title