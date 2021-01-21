Oynadığı tüfekle kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
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Oynadığı tüfekle kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

21.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:05

Sivas'ta oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ta oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

G.D. (8) ile akrabası O.D. (9), merkeze bağlı Olukman köyündeki evlerinde, odada kimsenin bulunmadığı sırada tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu G.D. göğsünden vuruldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyarak hastaneye gelen G.D'nin yakınları, gözyaşı döktü.

Oynadığı tüfekle kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
Oynadığı tüfekle kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
Oynadığı tüfekle kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
Oynadığı tüfekle kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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