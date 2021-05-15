- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL - Haberler | 3. Sayfa

- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi Balkara Köyü yolu üzerinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 58 SC 307 plakalı Renault marka otomobil ile M.K. idaresindeki 58 SC 455 plakalı Renault marka otomobil viraja geldikleri sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerin içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
- Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL

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