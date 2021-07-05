Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. R.Y. idaresindeki 58 TZ 432 plakalı Peugeot marka otomobil ile Ü.T.C. yönetimindeki 38 DN 963 plakalı Renault marka otomobili kavşakta çarpıştı. Kazada K.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ise olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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