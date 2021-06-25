Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A. (47) idaresindeki 58 SG 672 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında, T.Ö'nün (52) kullandığı 38 AE 912 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki E.A. (41) ve A.A. (16), ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.A, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
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