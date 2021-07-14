Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Cem Aktaş yönetimindeki 34 RJ 7090 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yemişli köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan eşi Melek, çocukları Ertuğrul ve Hatice Aktaş yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Sivas'ta bulunan hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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