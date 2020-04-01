Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına uçan otomobilde ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına uçan otomobilde ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu. Kazada 4 kişi can verirken yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunda meydana geldi. Suşehri ilçesinden Akıncılar ilçesi istikametine gitmekte olan Ramazan Hannarici yönetimindeki 06 FZ 3201 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle Küçükgözel köyü yol ayrımında yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hannarici ile otomobilde bulunan Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici ve Kasım Hannarici olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı M.A. ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilde sıkışan cesetler Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA