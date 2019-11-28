Sivas'ta minik öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak topladı
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Sivas'ta minik öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak topladı

Sivas'ta bir anaokulunun öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak kampanyası düzenledi.

28.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:50
Sivas'ta minik öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak topladı

'ta bir anaokulunun öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak kampanyası düzenledi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencileri, Hayat Ağacı Derneğinden yardım alan ailelerin çocukları için oyuncak topladı.

Minik öğrenciler, okul idarecisi, öğretmen ve velilerin desteğiyle topladıkları oyuncak, yeni kıyafet ve kitapları derneğe teslim etti.

Öğretmenleri ile Hayat Ağacı Derneğini ziyaret eden minik öğrencilere, dernek ve gıda bankasının çalışma yapısı hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, hediye paketleri ile getirdikleri oyuncakları gıda bankası oyuncak reyonuna bıraktı.

Kaynak: AA
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