Sivas'ta minibüsün çarptığı çoban öldü
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Sivas'ta minibüsün çarptığı çoban öldü

Sivas'ta minibüsün çarptığı çoban öldü
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, minibüsün çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, minibüsün çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Ö.K. (27) idaresindeki 58 TF 329 plakalı minibüs, Deliilyas beldesi Yeşilyurt Mahallesi Yayla mevkisinde, koyun sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışan Afganistan uyruklu çoban M.M'ye (24) çarptı.

M.M. kaza yerinde hayatını kaybetti, 3 koyun ise telef oldu.

Yaralanan sürücü, Altınyayla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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