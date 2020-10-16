Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

16.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:23
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde minibüs ile  çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Gemerek ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ömer İnceöz (21) yönetimindeki 38 EP 227 plakalı motosiklet ile Hamza Ayhan (55) idaresindeki minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İnceöz ağır yaralandı. Yaralı İnceöz, olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet BOZDUMAN

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