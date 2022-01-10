Sivas'ta meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

SİVAS (AA) - Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Gazeteci Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabri başında, meslektaşları anma töreni düzenledi.

Güneş'in kabri başında dua eden gazeteciler, mezara karanfil bıraktı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İsmail Güneş'in kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin meslektaşları olarak İsmail Güneş'i unutmayacaklarını belirten Karahan, "25 Mart 2009'da vefat eden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere beraberindekilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün bizler de gazeteci kardeşimiz İsmail Güneş'in kabrini ziyarete geldik. Ona arkadaşlarımız ile dua ettik. Allah rahmet eylesin." dedi.