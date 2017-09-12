Sivas'ta Köylüler Kaplıca İçin Mahkemelik Oldu

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'ne bağlı Akçaağıl Köyü sınırları içerisinde yer alan İl Özel İdaresi'ne ait kullanımı köy tüzel kişiliğinde bulunan termal kaplıcanın kullanım hakkını zimmetlerine geçirdiği öne sürülen 7 kişi hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması için İstanbul'dan yaklaşık 150 kişilik grup gelince ilçede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.



Suşehri İlçesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Akçaağıl Köyü'nde bulunan termal kaplıcanın kullanım hakkı iddiaya göre 7 kişi zimmetlerine geçirdi. Köylülerin mağdur olduğunu iddia eden Akçaağıl Köyü Kalkındırma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından Suşehri Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Açılan davanın ilk duruşması için İstanbul'dan yaklaşık 150 kişilik grup gelince polis ekipleri hükümet konağı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İlçeye Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet polisleri de takviye olarak gönderildi. Çıkabilecek olaylara karşı TOMA da hazır bekletildi.



Akçaağıl Köyü Kalkındırma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özdemir yaptığı açıklamada, "Köylüler gasp edilen haklarını kanun çerçeveleri içinde aramaya geldi. Sakin bir şekilde mahkememizi görüp köyümüze geri döneceğiz. Köylünün malını zimmetlerine geçiren 7 kişi için haklarında açılan davanın mahkemesini görmeye geldik. Köy tüzel kişiliğine ait olan yeri şirketleştirerek zimmetlerine geçirdiler ve 300 kişiden çeşitli miktarlarda para topladılar. Hisse karşılığında bu hisseleri de vermiyorlar. Burada şu anda kanunsuz bir durum var, haksız kazanç elde ediyorlar. Onun için biz hakkımızı arıyoruz" dedi.



Kaplıcanın işleten Alim Akyol ise köyün ilçeye yakın olması ve burasının belediye sınırlarına girebileceğini düşünerek şirket kurduklarını söyledi. Akyol, şöyle dedi:



"Şu anda buraya gelen arkadaşlarla İstanbul'da hep beraberdik. Burası için projeler yaptık. Köylüye bir yer yaptık. Orada resmi olmadığı için Özel İdare bize yıkmamızı söyledi. Yıktığımız zaman oraya Özel İdare su koruma alanına yaptırmamız söylendi. Köylüden aldığımız orada bitti ama yeni yer için Sivas Özel İdaresi bize 2 defa ihbar gönderdi. 3'üncü ihbarında ise 'Burayı ya yapacaksınız, ya da ruhsatı iptal edeceğiz' denildi. Ben de bu arkadaşları İstanbul'da topladım ruhsat iptal oluyor 'Ya para vereceksiniz; ya da 'Yap işlet devret' gibi bunu bu şekilde yapacağız' dedim. Bu şekilde yapınca 'herkesin hissesini vereceğiz' dedim. Bunlar para vermeden hisse istiyorlar burayı ne şekilde yapacağız para olmadan yapılır mı? Yapılmaz. Bizim şuan ruhsatımız var. Sigortalı elemanımız var ve her şey resmi. Biz devlete güveniyoruz, kanunlara güveniyoruz." - Sivas