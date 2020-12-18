Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor
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Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

18.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:18
Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Sivas'ta komando birlikleri zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Sivas'ta komando birlikleri zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Zara İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri tarafından İmranlı ilçesi Karabudak çayı (Taşlıyatak Deresi) bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi.

Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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