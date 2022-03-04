Sivas'ta kıraathane gerçek anlamını buldu

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyesi tarafından kentte hizmete açılan Millet Kıraathanelerine emekliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği 'Millet Kıraathanesi' projesi Sivas'ta Millet Bahçesi ve Esentepe Bölge Parkı'nda hizmet vermeye devam ediyor.

Kıraathane içerisinde yer alan; çay, kahve ve oturma alanları, kütüphane ve okuma salonu, ders çalışma alanları ile çocuk oyun alanları her yaştan Sivaslı'nın verimli vakit geçirmesine imkan sağlıyor. Kıraathanelere en çok ilgiyi ise emekli vatandaşlar ile öğrenciler gösteriyor. Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan kıraathaneyi kullanan vatandaşlar bu hizmet için Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ettiler. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Yerel