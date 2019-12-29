Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

29.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:46

Sivas'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 öğrenci tedavi altına alındı.

Demircilerardı Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen üniversite öğrencileri G.Ç.E. (26) ve S.A. (22), 112 Acil Sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA