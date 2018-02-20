Sivas'ta Karaçayır Orman Yürüyüşü

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği tarafından yürüyüş düzenlendi.

İl temsilcisi Ahmet Hasdemir, yaptığı açıklamada, doğa sporlarına ilginin arttığını belirtti.

Doğa sporlarının kişilerde özgüven ve başarı duygusunu pekiştirdiği gibi dostluk, paylaşım ve takım ruhu kavramlarını da geliştirdiğini vurgulayan Hasdemir, "Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Karaçayır orman içi yürüyüşü düzenledik. Yürüyüşe toplumun değişik kesimlerinden 76 kişi katıldı. Orman içinde 3 saatten fazla bir yürüyüş yapan doğa severler, hafta boyu biriken stresi atmanın keyfini yaşadılar." ifadelerini kullandı.

İl temsilcilerinden Mehmet Baysal ise, amaçlarının birey ve toplumu bir araya getirme, daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturma ve sağlığı geliştirme olduğunu aktararak, bu faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.