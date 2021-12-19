Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

DOĞANŞAR, SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, Kızılırmak ile Kardeşler Tepesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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