Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel

SİVAS'ta dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü. İl genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklı olarak etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar yeni güne karla uyandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Sürücüler yollarda yavaş ilerlerken, kent meydanında kar nedeniyle güzel manzaralar oluştu.

Yağış nedeniyle Doğanşar ilçesinde 20, Hafik ilçesinde de 20 olmak üzere toplam 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

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Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Son Dakika Haberleri

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