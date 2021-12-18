Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü. İl genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklı olarak etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar yeni güne karla uyandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle Doğanşar ilçesinde 20, Hafik ilçesinde de 20 olmak üzere toplam 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.