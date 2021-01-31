Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor
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Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor

31.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:06
Sivas'ta kar altındaki

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışı ile ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışı ile ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen park ve mesire alanları ilgi çekiyor.

Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Bu arada kar yağışının ardından Tarihi Kent Meydanı da beyaza büründü.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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