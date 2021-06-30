Sivas'ta kamyonetin çarptığı sürüdeki 9 hayvan telef oldu
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Sivas'ta kamyonetin çarptığı sürüdeki 9 hayvan telef oldu

Sivas'ta kamyonetin çarptığı sürüdeki 9 hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel

Sivas'ın Hafik ilçesinde kamyonetin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu sürüye çarpması sonucu 9 hayvan telef oldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde kamyonetin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu sürüye çarpması sonucu 9 hayvan telef oldu.

Zara ilçesi istikametinden Sivas'a seyreden H.A. yönetimindeki 58 BR 143 plakalı kamyonet, Hafik ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafede Yarhisar köyü mevkisinde yoldan karşıya geçen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların olduğu sürüye çarptı.

Kazada, 4 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Hayvanların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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