Sivas'ta kamyonetin çarptığı sürüdeki 9 hayvan telef oldu
Sivas'ın Hafik ilçesinde kamyonetin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu sürüye çarpması sonucu 9 hayvan telef oldu.
Sivas'ın Hafik ilçesinde kamyonetin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu sürüye çarpması sonucu 9 hayvan telef oldu.
Zara ilçesi istikametinden Sivas'a seyreden H.A. yönetimindeki 58 BR 143 plakalı kamyonet, Hafik ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafede Yarhisar köyü mevkisinde yoldan karşıya geçen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların olduğu sürüye çarptı.
Kazada, 4 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Hayvanların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz