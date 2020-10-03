Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu
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Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu

03.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:41
Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu

Sivas İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Ulu Caminde mevlit programı düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Ulu Caminde mevlit programı düzenlendi.

Programda; vefat eden din görevlileri ile camilerin ve Kur'an kurslarının inşasında ve tadilatında hayırda bulunan hayırseverlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftü Vekili Ünal Tan, camilerin sadece namaz kılınan mekanlar değil ilim, eğitim ve irşat müesseseleri olduğunu ifade ederek, "Camilerimizde başta hutbe ve vaazlar olmak üzere Kur'an-ı Kerim öğretimi, fıkıh, tefsir ve siyer dersleri yapılmaktadır. Tarih boyunca da camilerimiz hep ilim, eğitim ve irşat müessesesi olmuştur. Bu manada Rabbimiz bizleri camilere hizmetten ayrı bırakmasın. Camilere hizmet edip de ahirete irtihal eden hocalarımıza da Rabbim rahmetiyle muamele etsin" dedi.

Programda Müftü Yardımcısı Harun Özkan, vefat eden din görevlileri ve hayırseverlerin ruhları için okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını yaptı. - SİVAS

Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu
Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu
Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu
Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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