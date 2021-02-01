İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

01.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:35

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk, 6 kişi yaralandı.

Tuğba Özkan yönetimindeki 80 ABZ 175 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Cemel beldesi kavşağında, Ayşe Nur Yılmaz'ın (24) kullandığı 58 ACJ 445 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda bulunan Zeynep Özkan (41), Fatma Özkan (43), Ömer Arif Kılıç (68), Tuğba (45), Dilara Habibe (8) ve Selma Kelkit (6) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Özkan ve Ömer Arif Kılıç, Sivas'a sevk edildi.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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