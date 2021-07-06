Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

P.C. (24) yönetimindeki 38 SH 187 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi ÇEDAŞ kavşağında, E.S. (23) idaresindeki 38 JT 216 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan T.C. ( 23) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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