Sivas'ta Haziran ortasında kar yağdı
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Sivas'ta Haziran ortasında kar yağdı

Sivas'ta Haziran ortasında kar yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesi Yılanhöküy köyü yakınlarında, Haziran ortasında yağan kar şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesi Yılanhöküy köyü yakınlarında, Haziran ortasında yağan kar şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı şaşkınlık yaşatan görüntüler oluşturdu. Sivas'ın Gürün ilçesi Yılanhöyük köyü yakınlarındaki yüksek dağlarda hava sıcaklığı 3 dereceye kadar geriledi. Yüksek tepelerde yağmur yerini kara bıraktı. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Haziran ayı ortasında alışık olunmayan bu görüntü şaşkınlığa neden oldu. Yağan yağmurun da etkisi ile kısa sürede eriyen kar kütlesi uzaktan da olsa cep telefonu ile görüntülendi.

(Yasin Kayacı/ İHA)

Sivas'ta Haziran ortasında kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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