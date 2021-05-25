SİVAS'TA HAYVANSEVERLERDEN 'TOSTOS' TEPKİSİ

SİVAS'ta, bir grup hayvansever dün kentte patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' isimli kedi için tepki gösterdi.

SİVAS'ta, bir grup hayvansever dün kentte patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' isimli kedi için tepki gösterdi. Hayvanseverlere destek veren Sivas Belediyesi ise Tostos'un ölü bulunduğu yere kedi evi ve mama bıraktı.

Olay, dün Çayyurt Mahallesi 17'inci Sokak'ta meydana geldi. Evinin bodrumunda yaklaşık 50 sokak kedisine bakan evli 3 çocuk annesi Gül Dursun (47), dün veterinere götürmek için 5 aylık 'Tostos' isimli kedisini almak istedi. Kediyi diğerlerinin arasında bulamayan Dursun, çevrede aradı ancak sonuç alamadı. Dün akşam saatlerinde ise evinin yakınlarında yerde patileri ve kuyruğu kesik halde kedinin ölüsünü buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Bugün sosyal medyadan Tostos için örgütlenen hayvanseverler kedinin ölü bulunduğu yere geldi. Yaklaşık 20 hayvansever ellerinde Tostos'un fotoğrafıyla duruma tepki gösterdi. Ayrıca Sivas Belediyesi ise farkındalık yaratmak için Tostos'un ölü bulunduğu yere kedi evi yerleştirdi. Bölgeye kedi maması da bırakıldı. Polis ekiplerinin olayın fail ya da faillerini bulmak için başlattığı soruşturma sürerken, henüz bir bulguya rastlanmadı. Bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor.

'BİR VAHŞETE TANIKLIK ETTİK'

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da bölgeye gelerek hayvan severlere destek oldu. Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Duman, "Ne yazık ki dün akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla bir vahşete tanıklık ettik. Gerçekten bizim için çok üzücü ve utanç verici bir olaydı. 5 aylık bir kedi farklı uzuvları kesilerek bu noktaya bırakılmış. Henüz netliği olmamakla beraber araştırma ve incelemeler devam ediyor. Dün yaşanan olaydan sonra belediye olarak bir refleks göstermek durumunda kaldık. Bu gün bu alana bir kedi evi yerleştiriyoruz. Sivas Belediyesi olarak kötülüğü konuşup yaygınlaştırmaktan ziyade, iyiliği konuşup onu yaygınlaştırmayı tercih eden bir duruştayız. Kedi kasabası projemizi de en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Umarım tekrar bunun gibi görüntülerle karşılaşmak zorunda kalmayız" dedi.

'RESMEN KANIMIZ DONDU'

Kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Gül Dursun (47), "Dün yapılan cani hareketten sonra bu gün aynı noktaya bir kedi evinin bırakılmasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Beni burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Hayvansever adına konuşan Özlem Akbulut (20) ise, "Dün buraya geldiğimizde resmen kanımız dondu. Hiç kimseye yakışmayacak bir durumdu. Onu öyle görünce şok olduk. Bu resmen canilik. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Hayvansever dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. 'Tostos için adalet' diyoruz. İnşallah yapan bir an evvel yakalanır ve cezasını çeker" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı