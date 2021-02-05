Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
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Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk

05.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:06
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk

SİVAS'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

SİVAS'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ta soğuk hava etkisini kısmen yitirdi. Hava sıcaklığı gün içerisinde 9 dereceye kadar çıkarken, güneş de yüzünü gösterdi. Saat 21.00 ile başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde güneşli günün tadını çıkarmak isteyenler sokaklara çıktı. Kentin işlek yerlerinden biri olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda insan kalabalığının normalden fazla olduğu görüldü. Öğleden sonra artan kalabalık ise dikkat çekti.

İşleri olduğu için dışarı çıktığını söyleyen Samet Pala (22), "Hava sıcak olduğu için insanların sokağa çıkmalarının gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Benim de işlerim var ondan çıktım normalde evden çıkan bir insan değilim. İnşallah kısa içerisinde bu günleri atlatırız" dedi.'KURALLARA UYARAK GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARABİLİRİZ'Caddelerde gezenlerden Nevin Şeker (53) ise "Pandemiden dolayı uzun süre evlerde kaldık. Evlerde olmaktan kaynaklı bir bıkkınlık var. Bu sebeple insanlar kendilerini dışarı atma ihtiyacı hissediyorlar. Dışarı çıktığımız zaman gerekli tedbirleri alırsak bir problem olmayacaktır. Ancak dikkat etmezsek bu kısıtlamalar ile uzun süre birlikte yaşayacak gibiyiz. Maske mesafe ve hijyen gibi kurallara dikkat etmemiz halinde güneşli havanın tadını çıkarmanın da taraftarıyım. Hazırlıkları son güne bırakmanın da doğru olmadığını düşüyorum" diye konuştu.

Yusuf İzzet Pir (49) de "İnsanlar sıcak hava dolayısıyla dışarı çıkmış durumda. Çıksınlar, çıkmalılar da belki ama daha ferah ve geniş alanları tercih ederlerse daha iyi olabilir. Doğa da vakit geçirebilirler. Böylece kendilerini de diğer insanları da korumuş olurlar" ifadelerini kullandı.


Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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