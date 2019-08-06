Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"

06.08.2019 21:46

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli programlarla devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Buruciye Medresesi bahçesinde yöresel lezzetler yarıştı.

Düzenlenen yemek yarışmasında 8 vatandaş, kendilerine ikram edilen 8 köfteyi 58 saniyede yemek için yarıştı. Köfte yeme yarışmasını Tahir Sığırcı isimli vatandaş kazandı.

Sığırcı'ya 'Gardaşlık Festivali' anısına plaketi ve ödülünü AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci verdi.

Kaynak: AA